Volkstuin De Kuil verhuist naar mogelijk vervuild terrein: tuinders willen duidelijkheid

Mogelijk giftige grond

Volgens woordvoerder Monique Ooms is er een uitgebreid onderzoek gaande naar de kwaliteit van de grond. "De GGD heeft beoordeeld dat het overgrote deel van de bodem geschikt is om te tuinieren. De diepere lagen worden nog verder onderzocht."



Voor de tuinders roept dit vragen op. Peter Imanse: "Jaren geleden zou er giftig slibafval zijn gedumpt achter het grasveld bij molen de Kat." Hierdoor is het verbouwen van groenten en fruit mogelijk niet veilig is. Het kan leiden tot verzuring van de bodem of de stoffen gaan in de gewassen zitten. Bovendien worden ze niet op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek. Peter blijft er desalniettemin nuchter onder. "In de grond zitten op veel plaatsen giftige stoffen. Het is belangrijk in welke mate deze invloed zullen hebben op onze gezondheid. Het staat vast dat we moeten verhuizen, maar we vinden de communicatie gebrekkig.”



Monique Ooms: “We willen miscommunicatie voorkomen. Op dit moment voeren we nog verder bodemonderzoek uit. Daarna zal de omgevingsdienst IJmond vervolgonderzoek doen. Zodra alle resultaten binnen zijn, zullen we alle informatie vertalen zodat de tuinders ook op de hoogte zijn. We verwachten dat het onderzoek voor de zomer is afgerond."