'Kermisborrel' Berkhouse gaat van 600 naar 1.200 bezoekers: "Professioneler geworden"

Liefhebbers van dancemuziek kunnen komend weekend weer in Berkhout terecht. “We zijn dit jaar gegroeid van 600 naar 1.200 bezoekers”, zegt Robin Vertelman, lid van de organisatie. “Dit vraagt om veel veranderingen, waaronder de locatie en twee keer zoveel beveiliging. We zijn uitgebreid, omdat de tickets eerdere jaren ruim van tevoren uitverkocht waren. We hebben samen met onze 27 vrijwilligers gekeken hoeveel vraag er was en wat te realiseren viel.”

Vier weken opbouwen

Vertelman: “Qua vrijwilligers en barpersoneel zijn we op hetzelfde aantal gebleven. De voornaamste verandering is de periode waarin we het terrein opbouwen. Dit deden we voorheen binnen twee weken, nu in vier.” Inmiddels trekt Berkhouse niet alleen maar bezoekers uit Berkhout zelf. “Er zijn ook mensen uit Brabant en Zuid-Holland die een kaartje kopen. We vermoedden dat dit voormalige West-Friezen zijn, die even terugkomen voor ons evenement”, constateert Vertelman.

Diverse line-up

De line-up in Berkhout is divers. Zo heeft Berkhouse onder meer Chris Deluxe van Radio 538 en Adrian Noble weten te strikken. Maar ook lokaal talent is uitgenodigd. Daarnaast is er een bruin café op het terrein, met Nederlandstalige muziek.

Dat het feest tegelijk plaatsvindt met Dodenherdenking, roept de nodige vragen op. "Hier hebben we veel vragen over ontvangen. Vorig jaar hebben we de muziek om 19:58 uur stilgezet. Hierna was het hele terrein stil, wat erg indrukwekkend was. Dat gaan we dit jaar weer doen."