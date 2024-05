Na een nacht vol bliksem volgt een dag vol zon en hoge temperaturen

Volgens NH-weerman Jan Visser schijnt vandaag het zonnetje na een nacht vol onweer: "In een deel van het land was het onweer redelijk spectaculair." In Nederhorst den Berg sloeg de bliksem zelfs het dak in van meerdere woningen. Er ontstond brand, maar er raakte niemand gewond.

Met het onweer viel ook veel regen, in Edam en Purmerend zo 11 millimeter. Dat is volgens Visser 'best behoorlijk'. De buien hangen nu boven zee en zijn alleen nog in het noorden van het land actief. Zodoende kunnen ze de provincie vandaag niet meer bereiken.

Eerste officiële zomerdag

Na regen komt zonneschijn, zo blijkt ook vandaag weer. Visser: "In heel de provincie kunnen de temperaturen oplopen tot 25 graden."

En dat is best bijzonder, aldus Visser. "Als er bij vandaag bij De Bilt 28 graden wordt gemeten, zal dat pas voor de derde keer ooit zijn." Het maakt vandaag dan officieel tot de eerste landelijke zomerse dag van het jaar.

Donderdag en vrijdag blijft de temperatuur steken rond de 25 graden, met hier en daar wat wind en regen. Vanaf het weekend daalt de temperatuur weer flink tot 15 graden.