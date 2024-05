Fietsdepot barst uit z'n voegen en bewaart fietsen straks nog maar vier weken

Wrakken en foutparkeerders

Je fiets kan door de gemeente worden meegenomen om verschillende redenen. Veruit de meeste fietsen staan verkeerd geparkeerd en worden daarom weggeknipt. Het gaat om meer dan de helft van de tweewielers. Een kwart van fietsen wordt volgens de gemeente niet meer gebruikt en daarom meegenomen. De rest van de fietsen in het depot mist onderdelen als een stuur, zadel of ketting of behoort door stilstand tot het straatmeubilair.