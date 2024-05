Bliksem slaat in dak woningen Nederhorst den Berg en zorgt voor brand

Door blikseminslag is er vannacht brand ontstaan in het dak van twee woningen aan de Wethouder Bloklaan in Nederhorst den Berg. Om te zorgen dat de brand niet oversloeg op andere woningen in het blok, schaalde de brandweer op naar een grote brand. Uiteindelijk viel het mee: de brand was redelijk snel onder controle.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten: "Door rookontwikkeling moesten meerdere buurtbewoners hun huis uit vannacht. Sommigen van hen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond."

De straat was gedurende de brand tijdelijk afgesloten, maar inmiddels weer vrijgegeven voor verkeer. Het is onduidelijk wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen.