Op pad met de ombudsman: "De gemeente zit in een burn-out"

In het jaarverslag heeft de ombudsman meerdere actiepunten gezet. Zo vindt hij onder andere dat Amsterdam moet praten met het Rijk over alle taken die ze erbij heeft gekregen en moet stoppen met het aannemen van nieuwe taken als deze onuitvoerbaar lijken. "Door de decentralisatie in 2015 hebben gemeenten teveel op hun bordjes gekregen", stelt Ramlal. "Amsterdam is de hoofdstad en kan het voortouw nemen door het gesprek aan te gaan."

Noodnummer

Ook pleit Ramlal onder andere voor een noodnummer. "Net zoals de dokter heeft." Volgens Ramlal zou de gemeente bijvoorbeeld een optie kunnen toevoegen als je naar 14020 belt. 'Heeft u een noodsituatie, toets dan 1', schrijft hij in het rapport. Of dan niet iedereen dan op die toets gaat drukken? "Iedereen in een noodsituatie kan bellen en als het geen noodsituatie is, kom je terug in de wachtrij. Opgelost!"