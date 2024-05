4 mei: herdenkingen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort

Op zaterdagavond 4 mei worden in het hele land alle oorlogsslachtoffers - burgers en militairen - herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.

Haarlem

De centrale herdenking in Haarlem begint zaterdagavond om 18.30 uur in de St. Bavokerk op de Grote Markt. Om 19.10 uur begint daar de stille tocht naar het monument Man voor het Vuurpeloton aan de Dreef. Burgemeester Jos Wienen houdt een toespraak bij de herdenking. Om 20.00 uur precies volgen de twee minuten stilte.

Ook in het Reinaldapark in Haarlem-Oost wordt een herdenking gehouden. Die begint om 19.00 uur met een dienst in het Reinaldahuis. In Het Schoter in Haarlem-Noord start om 19.20 uur een stille tocht naar het oorlogsmonument op de Jan Gijzenbrug, even verderop. En de herdenking bij het verzetsmonument Treurende Vrouw aan de Westergracht begint zaterdag om 19.30 uur.

Verder zijn er in Haarlem zaterdag veel herdenkingen in woningen, winkels en scholen die een rol speelden in de Tweede Wereldoorlog. Een overzicht van de route langs en aanvangstijden van de open Joodse huizen is hier te vinden.

Bloemendaal

De centrale herdenkingsbijeenkomst in de gemeente Bloemendaal vangt zaterdag om 18.00 uur aan in het pand van Publieke Werken aan de Brouwerskolkweg 2 in Overveen. Een klein uur later begint de stille tocht naar de Eerebegraafplaats aan de Zeeweg.

De wandeling duurt ongeveer veertig minuten, voor mensen die slecht ter been zijn rijdt er een speciale bus. De Zeeweg wordt om 18.00 uur ter hoogte van de Militairenweg tijdelijk afgesloten voor auto's en fietsers.

