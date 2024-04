Een regenboogvlag jatten of verbranden, waarom zou je? "Het gaat om de symboliek"

De café-eigenaar van R. de Rosa heeft het precies bijgehouden: "Dit is de vijfde keer, ja." Floris Burgers heeft zijn kroeg op de Boomstraat in de Jordaan nu een jaar open, en de regenboogvlag hangt standaard uit. "En elke keer dat-ie wordt gestolen of vernield, halen we een nieuwe."

Op de Instagram-account van zijn café sprak Burgers zich uit over de constante vernielzucht. "Om te laten zien wat er gebeurt", zegt Burgers. Niet lang daarna was het weer raak. "Nog in diezelfde week is de nieuwe er alweer afgetrokken. Het geeft wel een moedeloos gevoel, af en toe."

Symbolen

Het incident in de Jordaan staat niet op zichzelf. "We zien het sowieso vaker gebeuren de afgelopen jaren", zegt queeractivist Rocher Koendjbiharie. "Er is een steeds groter wordend conservatief sentiment in onze samenleving." In Amsterdam was het onder meer raak op de Zeedijk, waar tijdens de Pride van 2023 zeker vijf vlaggenstokken werden afgebroken. Een week daarvoor werd een grote regenboogvlag bij de Sloterplas gestolen.

Daders gaan soms over op geweld. Een Amsterdammer in Nieuw-West die de vlag uit had hangen kreeg deze winter een steen door de ruit. Verderop in het stadsdeel probeerden vandalen vorige zomer een vlag met een explosief middel in brand te krijgen.

Volgens Koendjbiharie gaat het daders vaak om het signaal dat uitgaat van het vernielen of weghalen van zo'n vlag. "Het gaat om de symboliek, net zoals de vlag zelf een symbool is. Voor onze gemeenschappen zijn vlaggen een manier van uiten. Het jatten en verbranden van een vlag is dat ook."

Wat ook meespeelt: een vlag is een gemakkelijk doelwit - dikwijls vrij letterlijk laaghangend fruit. "Het is een heel gemakkelijk doelwit, omdat het anoniem is."

Nieuwe vlag

Burgers heeft inmiddels weer een nieuwe vlag uithangen - al moet een bezem voorlopig dienst doen als vlaggenstok. "Die hadden we nog niet", lacht Burgers - het is dus even improviseren. Maar hij peinst er niet over om te stoppen met het vlagvertoon. "Als we gaan stoppen die vlag op te hangen, geef ik ook een beetje op."