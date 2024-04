Hondenbaasjes willen oorzaak pensiondrama snel boven tafel

Omdat de twee Noord-Hollandse baasjes kapot van verdriet zijn, voert advocate Brigitte Roodveldt het woord voor hen. In totaal lagen tien honden afgelopen zaterdag plotseling dood in het luxe hondenpension Hondenhuys. In het pension hebben honden een eigen appartement met televisie.

Grote vraag

"De grote vraag is nu: wat is daar gebeurd?", laat de advocate vandaag aan NH weten. "Dan weten we namelijk of we eventueel juridische stappen gaan nemen. Op dit moment weten we nog helemaal niets." Een aangifte is volgens de advocate dan ook nog niet aan de orde.

De advocate benadrukte gisteren al dat de baasjes de eigenaar van het hondenhotel niet zomaar aan de schandpaal willen nagelen: "De eigenaar is er ook helemaal kapot van natuurlijk, je begint zo'n hotel niet als je niet van honden houdt. Dit verhaal heeft alleen maar verliezers."