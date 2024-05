Hoe Wieringermeer staakte tegen de nazi’s en melkverkoper Kees werd opgepakt

Hij zat een aantal dagen vast in de gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam. "Op een dag werden de arrestanten naar buiten geleid, ze zouden vrijkomen", weet Theo te vertellen. "Een bevriende kaashandelaar uit Den Helder heeft vader opgehaald."

Kapteins jongste zoon Jan (79), in het laatste oorlogsjaar geboren, weet uit de overlevering dat zijn vader overstuur terugkwam uit de gevangenis.

Riskant

Achteraf was het een riskante onderneming om te staken, weet Anita Blijdorp, die veel weet over de geschiedenis van de Wieringermeer, met name in de oorlog. "Dat er in Wieringerwerf een kleine honderd man verzamelde om te protesteren, was bijzonder, want in potentie gevaarlijk. Er waren op andere plekken in Nederland toen al mensen geëxecuteerd, omdat ze staakten. Alleen wist men dat niet in de Wieringermeer. In de polder waren geen Duitse troepen gestationeerd, die moesten vanuit Alkmaar komen. Wat de volgende dag ook gebeurde."