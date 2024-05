Inzet reddingsbrigade bij Aalsmeerse zwemlocaties moet meer zwemdoden voorkomen

Maanden voor die verdrinking schakelde de gemeente Aalsmeer het NIVZ al in voor een veiligheidscheck van het Surfeiland en de zwemsteiger aan de Herenweg in Kudelstaart. Beide locaties scoorden ruim voldoende, maar het NIVZ adviseert wel om bij drukte strandwachten in te zetten en zo het risico op verdrinking te verkleinen.

Dood in zes minuten

Daarnaast moeten er op meer plekken vrij toegankelijke reddingsmiddelen komen. Het instituut benadrukt in haar aanbevelingen dat zwemmers die niet meer bovenkomen gemiddeld na zes minuten al overlijden. Na vier minuten treedt hersenbeschadiging op.

Dat betekent dat hulpdiensten die op een 112-melding voor een drenkeling afkomen eigenlijk altijd te laat zijn. "Feitelijk is alleen hulp die direct ter plekke geboden kan worden effectief om een zwemmer in nood te helpen", schrijft het NIVZ.

Vrijwilligers opleiden

Aanwezige strandwachten kunnen voor een drenkeling dus het verschil tussen leven en dood betekenen. Daarom heeft de gemeente Aalsmeer met Reddingsbrigade Amstelveen afgesproken dat zij in het zomerseizoen minimaal zeven volle weekenden toezicht gaan houden op water en land.

"Het is een pilot, want we hebben nog nooit gebiedsbewaking op meerdere dagen gedaan", vertelt Herman Veldman van Reddingsbrigade Amstelveen. Daarom leidt de reddingsbrigade de komende tijd vrijwilligers op. Die cursussen beginnen volgende week. De vrijwilligers leren wat ze moeten doen om mensen vanaf de kant, maar ook vanaf een boot te helpen.