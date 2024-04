Larense buurt wordt gek van rokende tieners op fatbikes

Ondanks toezeggingen van College De Brink over mogelijke oplossingen, nadat een aantal bewoners heeft gezocht naar verbeteringen, zit er nog geen schot in de zaak, stellen de buurt en de politieke partij.

Vorig jaar is zelfs overwogen om de school te verhuizen naar Huizen. Die gemeente stond welwillend tegenover het ontvangen van een nieuwe school, maar het financiële plaatje moest eerst kloppen. Het is op dit moment onduidelijk of deze optie nog steeds op tafel ligt.

Aan de achterkant

Toch is de oplossing volgens de politieke partij simpel: de in- en uitgang voor de leerlingen verplaatsen naar de achterkant van de school, aan de Eemnesserweg. Daar zijn parkeerplaatsen en daar zit nog een toegang. Daar zit ook al de ingang van de naastgelegen basisschool.

Als de ingang voor scholieren aan de Eemnesserweg komt te zitten, hebben omwonenden en minimaal last van, is de gedachte. Ook leerlingen zelf hebben dan genoeg ruimte 'voor hun buitenschoolse stoere activiteiten', veilig op het parkeerterrein achter het voormalig gemeentehuis.

Onaanvaardbare vormen

Toch lijkt de gemeente Laren nog geen voorstander van die oplossing. Maar volgens Spaan is de overlast en verkeersonveiligheid gestegen tot 'onaanvaardbare vormen' en ook de inzet van handhavers is er volgens hem niet of onvoldoende.

De overlast van een aantal jongeren in het Brinkhuis in Laren is een tijdje gelden wel redelijk succesvol opgelost, de hoop is nu gevestigd op eenzelfde 'adequate aanpak'.

De school was nog onbereikbaar voor een reactie.