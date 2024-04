Luchtballon landt middenin woonwijk

Het was nog even spannend voor de luchtballon die maandagavond boven Heerhugowaard hing. Er stond te weinig wind om de ballon op de juiste, veilige hoogte te houden waardoor de ballon plots moest landen in een woonwijk.

"De ballon hing boven een woonwijk en moest met een noodtouw naar een klein stuk braakliggend terrein gesleept worden", schrijft een omstander op Facebook. De hele situatie trok een hoop bekijks, maar echt gevaarlijk was het niet.

Geen gevaar

"Er was geen sprake van een noodlanding", vertelt een medewerker van Bas Ballonvaarten. "Het lijkt voor mensen als iets gevaarlijks, maar het viel allemaal reuze mee." Doordat de wind draaide kon de ballon niet genoeg lucht opvangen. "De vaart is voor de mensen gewoon helemaal afgemaakt, het enige bijzondere is dat ze op een andere plek zijn geland. Namelijk in een woonwijk."

Dat sluit aan bij de berichtgeving van de politie: "De ballon is veilig aan de grond gezet, gelukkig geen gewonden maar wel veel bekijks."