Texelse meierblissen populairder dan ooit: volksfeest gaat tot in de late uurtjes door

Op het eiland zijn acht openbare vuren bij de dorpen. Opvallend was dat dit jaar de meierblissen veel bezoekers trokken. De blissen staan meestal onder toezicht van leden van de dorpscommissies. Jos de Wolf, voorzitter van dorpscommissie Den Burg, stond bij de toegang van de meierblis in Den Burg. "We hebben vooraf al veel rommel uit de naastliggende sloot gehaald", zegt hij. "Dat is jammer. Daarnaast controleren wij of er wel de juiste spullen op 'de blis' wordt geworpen. Plastic en andere dingen worden er vooraf uitgesorteerd."

Cultureel erfgoed

De leden van de dorpscommissie houden om beurten controle. "We blijven tot in de late uurtjes", zegt De Wolf. Bezoekers worden 'aan de poort' gecontroleerd of er geen glas wordt meegenomen. "Aan het eind van de avond wordt het dan meestal in het vuur gegooid en gaat het kapot. Over een paar weken lopen hier weer schapen. En die houden niet zo van glas in de poten."

De meierblis is inmiddels cultureel erfgoed. "Maar dat zijn de schapen ook", zegt De Wolf. "Dus daar moeten we dan ook zuinig op zijn." Glas wordt ingenomen en geruild voor een plastic bekertje. "We hebben tot dusver geen problemen gehad."

