Waar moeten de reservebanken van voormalige voetbalclub Schellinkhout heen?

Met de wedstrijd tegen Lucky Ajax vierde de voetbalvereniging uit Schellinkhout vorig jaar niet alleen hun 90-jarig jubileum, maar ook het afscheid van de club. Het voetbalveld maakt plaats voor een woonwijk, en ook dorpshuis De Drecht krijgt een andere bestemming. Op deze plaats komt een grasveld, waar de jeugd wedstrijden kan spelen en een trainingsgroep bij elkaar kan komen. "Daar willen we ook de oude dug-outs neerzetten, als pronkstukken uit het verleden."

Elian Koster maakt zich al jaren sterk voor het behoud van een voetbalgerelateerde activiteit in het dorp, zelfs nu de plaatselijke voetbalclub ter ziele is. Zijn trainingsgroep komt wekelijks bijeen om een balletje te trappen. Dat doen ze nu in Blokker. Maar als het weer in het dorp kan, verhuizen ze terug naar het nieuwe terrein. Dat kan waarschijnlijk op z'n vroegst in 2027.

Grote betonnen plaat onder dug-outs

Tot het zover is moeten de stenen dug-outs ergens gestald worden. Een gesprek afgelopen vrijdag leverde geen resultaat op, waardoor de nood voor het vinden van een tijdelijke opslagplaats hoog is. Binnenkort doen archeologen onderzoek op de huidige locatie, en moeten de dug-outs weggehaald zijn.

Voor de tijdelijke opslaglocatie heeft Koster - buiten een voorkeur in de eigen gemeente - geen harde eis. "Als ze maar ergens op een terrein staan wat afgesloten, of afgeschermd kan worden. Het liefste op privéterrein", zegt Koster. "We zijn namelijk bang voor vernielingen of dat ze onder gespoten worden met graffiti als ze ergens in het openbaar worden opgeslagen. Dat zou zonde zijn."

Dug-outs als stuk historie

Ook Ben Bosma pleit voor het behoud van de stenen reservebanken. Met een klusgroep van acht personen bouwde hij de dug-outs in 2009. "Het zijn unieke constructies, omdat er je er ook in kan staan", licht hij toe. "We hebben er een paar maanden hard aan gewerkt, en we waren er enorm trots op dat ze al die jaren bij de vereniging gestaan hebben. Het is een onderdeel van een bepaalde periode in je leven."

Als het technisch mogelijk is om de gebouwen in z'n geheel te verplaatsen en ze te stallen, dan zou Bosma dat erg mooi vinden. "Ik heb ook de hoop en verwachting dat het lukt. Het gaat om ongeveer tien vierkante meter ruimte die we nodig hebben om op te slaan." Elian sluit af: "Het zou mooi zijn als een stukje historie van Schellinkhout behouden kan blijven."