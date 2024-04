Landvreugd trekt deur Telstar achter zich dicht en wordt assistent bij Den Bosch

"Ik had zin in een nieuwe, sportieve uitdaging en Den Bosch belde op het goede moment, met het juiste verhaal voor mij. Want ook al wilde hij me niet als hoofdtrainer binnenhalen, zijn plan en de voetbalvisie van FC Den Bosch spreken me zeer aan", verteld Landvreugd op de clubwebsite van FC Den Bosch. "Werkplezier vind ik waanzinnig belangrijk. Ik heb vanaf het eerste moment ervaren dat ik met gelijkgestemden aan een hoger doel werk."

Het was geen geheim dat Landvreugd graag de positie van hoofdtrainer bij Telstar met ingang van komend seizoen wilde gaan vervullen. De club uit Velsen-Zuid koos echter voor Anthony Correia. Landvreugd was sinds 2022 assistent bij Telstar. De Amsterdammer deed dat eerst onder Andries Jonker en later onder Mike Snoei. Toen laatstgenoemde afgelopen winter werd ontslagen bij Telstar, werd Landvreugd doorgeschoven als interim-hoofdtrainer.

Den Bosch

Bij Den Bosch zal Landvreugd gaan samenwerken met oud-prof David Nascimento. Nascimento was in Nederland voor het laatst werkzaam als hoofdtrainer van FC Eindhoven tussen 2018 en 2020. Zijn laatste klus was het bondscoachschap van de vrouwen van Jordanië.