Ook dit jaar gratis ov-kaartjes voor minimagezinnen via publieke website

Nadat vorig jaar bleek dat het voor iedereen mogelijk was om de kaartjes, bedoeld voor minimagezinnen, aan te vragen, is geprobeerd om dit keer de kaartjes rechtstreeks naar de doelgroep te versturen. Dit bleek vanwege de privacywetgeving echter niet mogelijk.

"Deze manier van verspreiden geeft iedere inwoner die het nodig heeft de mogelijkheid om de tickets aan te vragen, ook als zij niet op de radar staan van de gemeenten", aldus de Vervoerregio-voorzitter Melanie van der Horst. Ook worden er tickets verspreid via hulporganisaties als de Voedselbank, het Leger des Heils, en azc's,

Van der Horst schrijft er bewust voor te kiezen om de kaarten via een publiek toegankelijke website te verspreiden, 'omdat we vertrouwen hebben in onze inwoners'. Ook zou uit een evaluatie blijken dat de kaartjes afgelopen jaar inderdaad bij de doelgroep terechtkwam. Volgens haar biedt de actie bovendien een 'mooie kans' om mensen vrijblijvend kennis te laten maken met het openbaar vervoer.

Elk adres krijgt zes 1,5-uur kaartjes voor bus, tram en metro die een jaar geldig blijven. In totaal worden er 91.500 sets beschikbaar gesteld via de website (gelijk aan het aantal minimahuishoudens), zijn er 6500 sets begroot voor de uitgifte bij de Voedselbank (op basis van het aantal uitgegeven voedselpakketten per week) en zijn er verder 9100 setjes beschikbaar om te verspreiden door overige hulporganisaties.