De Jordaan kleurde weer geel: "Ik heb meerdere vrouwenbillen gezien"

Philomeen woont op de Egelantiersgracht en is twee dagen na Koningsdag nog druk in de weer met haar bezem en vuilniszakken. "Ach, ik vind het niet zo erg hoor", zegt ze. "Ik moet er ook wel om lachen. Terwijl wij met vijftien man aan het eten waren komen er gewoon meiden langs in hun blote kont. Na wat borrels hebben die totaal geen schaamte meer", lacht ze.

Wat ze wel vervelend vindt, is dat haar plantjes vernield zijn. "Mensen plassen in de bakken, gaan er in staan en iemand is er zelfs vanaf gevallen. Zo het water in", vertelt ze. Haar buurvrouw is de stad daarom ook ontvlucht. "Ik vind het wel verdrietig als ik dan weer thuiskom en de plantjes aan het verleppen zijn omdat ze te veel pis hebben gekregen. Daar doen ze het niet goed op."

Een andere buurvrouw zegt het wel te begrijpen. "Er zijn veel te weinig openbare toiletten in de stad en het is gewoon veel te druk. Ik kan het de jeugd niet kwalijk nemen", vertelt ze.