Billie Eilish en Janet Jackson komen naar Amsterdam

Eilish begint haar tour in het Canadese Quebec. Op 3, 4 en 5 mei 2025 staat ze in de Ziggo Dome. Naast Amsterdam, geeft de 22-jarige singer-songwriter ook concerten in Sydney, New York, Krakau, Manchester, Londen, Berlijn, Praag en Parijs.

Janet Jackson kondigde eerder vandaag aan ook naar Amsterdam te komen, voor haar Together Again Tour. Daarbij is ook special guest Wyclef Jean aanwezig. Met de tour kunnen fans samen met haar het 50-jarige jubileum van de 57-jarige zangeres vieren.