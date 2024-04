Mysterieus drama in hondenhotel: 10 honden dood, zeker 3 uit Noord-Holland

"Een van de baasjes werd op het vliegveld gebeld door de eigenaar, dat was een heel zwaar gesprek. Ze zijn intens verdrietig", laat Roodveldt weten. De andere eigenaresse uit Amstelveen, van twee van de honden, plaatste op sociale media een oproep om met getroffen baasjes in contact te komen.

In het luxe hondenhotel verblijven de dieren in appartementen. Wat daar mis is gegaan, kon de eigenaar zaterdag niet zeggen, vertelt Roodveldt: "En dat is het hem juist, we weten op dit moment helemaal niks, we tasten in het duister."

Hermetisch afgesloten appartement

Een woordvoerder van het hondenhotel laat aan NU.nl weten dat 'het verschrikkelijk is wat er is gebeurd', en dat zij zelf ook onderzoek doen naar het appartement waar de gestorven dieren zaten: "Het appartement in kwestie is hermetisch afgesloten. Daar komen op dit moment geen honden meer."

Over een eventuele schadevergoeding voor de baasjes kan het pension nog niks zeggen: "We proberen de komende dagen helder te krijgen wat we kunnen en moeten doen."

Nog geen strafzaak

De advocate benadrukt dat ze op dit moment nog niet bezig is met een mogelijke strafzaak tegen het pension: "Daar is het nog veel te vroeg voor. Het is afwachten wat er gebeurt, en als er dan een fout wordt vastgesteld kan je eventueel kijken naar vervolgstappen."

Roodveldt vindt het belangrijk dat de eigenaar van het hondenhotel niet zomaar aan de schandpaal wordt genageld: "De eigenaar is er ook helemaal kapot van natuurlijk, je begint zo'n hotel niet als je niet van honden houdt. Dit verhaal heeft alleen maar verliezers."