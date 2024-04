Bij toeval ontdekte, 17e-eeuwse schilderingen, verdwijnen na onderzoek weer achter plafond

Huurprijs

De unieke vondst heeft geen invloed op de huurprijs van het pand vertelt Schijndel lachend. "We hadden het al verhuurd, dus de huurprijs blijft hetzelfde. Maar het idee is natuurlijk heel bijzonder. Voor mij is het van belang dat het in goede staat blijft", aldus Schijndel.

Ook Simons is blij met de vondst. "Want nu kunnen wij kunsthistorici iets dichter bij de schilderspraktijk van de eerste helft van de zeventiende eeuw komen, daar weten we door alle aandacht voor andere ‘beroemde en nu onbetaalbare schilderijen veel te weinig van af", vertelt ze.

Volgens haar is het een goede zaak dat de tekeningen na onderzoek weer achter een plafond verdwijnen. "We leven in een tijd waarin veel grachtenpanden, liften en andere aantastende zaken in het gebouw krijgen, die veel meer schade aanrichten dan het dichtmaken van een interessant plafond!