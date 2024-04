Spoor van vernieling door graffiti in Zwaagse wijk Bangert en Oosterpolder

Op het voertuig van het bedrijf - waarmee schoolkinderen of volwassenen naar de dagbesteding worden vervoerd - zijn de letter 'BK' en cijfers '1312' te lezen in blauwe spuitverf. "We zagen zondag dat dit erop gespoten was en vermoeden dat het in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd is", licht Claudia toe. "Mijn man zag dezelfde tekst bij de skatebaan, toen hij de hond aan het uitlaten was."

Net als de bus van Claudia is de bedrijfswagen van haar buurman onder handen genomen met graffiti. Daarnaast zijn een aantal elektriciteitskasten, ramen, muren en andere plekken in de wijk besmeurd. Gedacht wordt dat een groep met spuitbussen door de wijk is getrokken, al kan dit nog niet bewezen worden.

Camerabeelden leverden nog niets op

Op beelden van afgelopen weekend is een groepje tieners te zien. Zij lopen echter niet met spuitbussen in hun armen, of verstopt in een jaszak of tas. De videodeurbel waarmee De Lange ook een klein deel van de straat kan zien, levert geen duidelijk beeld van de mogelijke dader of daders op. "Ook hebben we zonder resultaat de beelden bekeken van onze naaste buren, en achterburen", zegt Claudia.

