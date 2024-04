Gooise gemeenten doen onderzoek naar zonnepanelen langs snelwegen en spoor

Extra plekken voor zonnepanelen zijn hard nodig. Over zes jaar moet namelijk zo'n 70 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De regio heeft nog niet heel veel plekken waar die energie opgewekt kan worden.

Vooronderzoek

Er is ondertussen een zogeheten 'voorverkenning' gedaan naar de locaties bij de A1, A6 en het spoor waar in bermen, op geluidsschermen of aangrenzende grond energie opgewekt kan worden. De komende tijd wordt met een landschapsarchitect onderzocht wat er concreet mogelijk is.

De gemeente Gooise Meren heeft van alle gemeenten de meeste potentiële locaties. De plannen worden binnenkort al voorgelegd aan bewoners en andere betrokkenen.