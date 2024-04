Wijkkast in Den Helder verdwijnt nadat het voor de derde keer is geplunderd

Zoals elke dag checkt Tjitske de inhoud van de wijkkast in haar voortuin. Afgelopen vrijdag was ze tevreden: een volle kast met een divers aanbod van producten. "Er lag voor ieder wat wils. Van maandverband en shampoo tot houdbare producten als rookworst."

Grote ergernis

Des te groter was haar ergernis een dag later; de hele kast was namelijk leeg. Op camerabeelden ziet ze twee mannen in hoodies de kast op vrijdagavond leeg vegen. Er was volgens Tjitske helemaal niets meer over van de goedgevulde kast.

Tjitske: "Het ergert me. Het is allemaal leuk en aardig, en ik gun iedereen wat. Maar een beetje bescheidenheid is wel op zijn plaats." De leeghalers gekleed in hoodies hebben volgens haar de spelregels van de kast duidelijk niet begrepen.

En dat is niet voor het eerst. De kast is in totaal nu drie keer leeggehaald. Het heeft Tjitske tot haar verdriet doen besluiten de kast op te doeken. "Ik vind het jammer voor degene waarvan ik weet dat er echt gebruik van maken. Maar zo is er geen beginnen aan. Dus dan maar niet."

Wijkkast in nieuw jasje?

De kast wordt deze week gedemonteerd en opgehaald. Daarna krijgt het waarschijnlijk op een andere plek een tweede leven. In de tussentijd broedt Tjitske nog even op een idee hoe minima uit Den Helder alsnog te helpen aan levensbehoeften. Aan haar wijkgenoten doet ze dan ook tot slot nog een oproep: "Mocht iemand een goede oplossing hebben, ik sta open voor elk creatief idee."