Bijna 700 huishoudens in omgeving Waterland hadden geen stroom

Het ging om de postcodes 1145, 1151, 1153, 1154 en 1511. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk, laat een woordvoerder van energiebedrijf Liander weten. “We hebben toen we de eerste signalen kregen meteen monteurs die kant op gestuurd. We gaan dan eerst de stroom omschakelen, zodat iedereen weer stroom heeft. Daarna kunnen we dan rustig kijken wat precies de oorzaak van de storing is geweest.”