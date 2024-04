Oude werken van legendarische Cees Keeman ontdekt bij opknappen van muurtje

Gert en Frank van BenGroep, eigenaar van het pand, vonden de kunstwerken terwijl ze het verloederde muurtje aan het opknappen waren. Ze besloten dit te doen omdat de verkoop van het pand aan vastgoedontwikkelaar Elfi niet meer doorgaat en het gebouw er voorlopig dus nog wel even staat.

Het is een geluk bij een ongeluk, vertelt het tweetal. "We dachten eerst: we trekken die borden wel even weg. Maar toen zagen we dat er glas achter zat, dus moesten we voorzichtig doen. Je wil natuurlijk niet dat het kapot knalt," zegt Gert.

Als hij het eerste bord verwijdert, valt zijn mond spontaan open. "Ik kijk en denk: 'wat is dit zeg'. Dit hadden we totaal niet verwacht," vervolgt hij. "We zijn opeens archeoloog", grapt Frank.