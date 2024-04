Vier jaar cel voor 'brein' gewelddadige diefstal van flink bedrag aan cryptomunten

De brute overval vindt plaats op 1 oktober 2021, rond 7.00 uur. Wat een normale werkdag had moeten worden, verandert voor het slachtoffer in een hel. De man uit Ierland, werkzaam als engineer in Noord-Holland, loopt nietsvermoedend naar zijn auto in Hoorn als hij wordt aangesproken over de parkeerkosten.

Als hij antwoord geeft, haalt één van de verdachten plotseling een pistool tevoorschijn, en richt dat van dichtbij op het hoofd van het slachtoffer. "Je doet alles wat ik zeg, anders vermoord ik je", zegt hij dreigend. Ondertussen komen er nog twee mannen aanlopen en het slachtoffer wordt achterin de auto geduwd, vervolgens rijden ze weg. Tijdens de rit moet de Ierse man onder bedreiging de code geven voor toegang tot zijn cryptomunten.

Hij wordt vervolgens helemaal alleen en geblinddoekt vlak bij een bushalte achtergelaten in het lintdorpje Middelie, zo'n 15 kilometer verderop. Uiteindelijk weet hij zichzelf te bevrijden, waarna hij naar zijn werk rijdt en de politie waarschuwt. De overval, die ruim 45 minuten duurde, heeft een enorme impact op zijn leven gehad. "Ik ben als een hond behandeld", verklaarde hij eerder in de rechtbank.

Bang om doodgeschoten te worden

De Noord-Hollandse rechtbank gaat hierin mee en oordeelt dat de overval een grote impact had op de man. "Het slachtoffer is tijdens de rit in de auto zeer angstig geweest. Hij heeft in zijn aangifte verklaard dat hij bang was dat hij zou worden doodgeschoten", aldus de rechter. De rechtbank neemt het de verdachten ‘uitermate kwalijk’ dat zij, alleen met het oog op eigen financieel gewin, de gewapende overval hebben gepleegd en daarbij volledig voorbij zijn gegaan aan de gevolgen voor het slachtoffer.

Het brein achter de overval, die een oud-collega van het slachtoffer was en wist van zijn vermogen in cryptomunten, wordt veroordeeld tot 4 jaar cel. De twee andere verdachten krijgen 3,5 jaar cel opgelegd. Daarbij moeten alle drie de verdachten het slachtoffer bijna twee ton aan schadevergoeding betalen. Een vierde verdachte, een 41-jarige man uit Zevenaar, werd vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken.