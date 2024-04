Flitsbezorgers Getir en Gorillas vertrekken officieel uit Nederland

Vorige week kwam het nieuws al naar buiten op basis van ingewijden bij de flitsbezorger. Getir zelf kondigt vandaag het vertrek uit de drie landen aan. Getir vertrok eerder al uit Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië en is met het aangekondigde vertrek alleen nog actief in Turkije. Een dochteronderneming van het bedrijf in de Verenigde Staten blijft wel doorgaan.

Alleen Turkije

"Met dit besluit kiest Getir ervoor om haar aandacht te focussen op haar thuismarkt in Turkije, waar zij het beste gepositioneerd is om haar bezorgdienst verder te laten groeien", reageert de flitsbezorger. Volgens persbureau Bloomberg was het bedrijf alleen nog maar winstgevend in Turkije.

Vorige week kwamen er ook berichten dat er een nieuwe investeringsronde zou zijn om de kosten voor het vertrek te regelen en om extra te investeren in de Turkse markt. Getir meldt dat die investeringsronde is afgerond. Het bedrijf laat weten dat de medewerkers vandaag worden geïnformeerd over het vertrek.

Laatste flitsbezorger

Getir - dat naast in Amsterdam ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Arnhem, Nijmegen en Amstelveen actief is - groeide tijdens de coronapandemie hard. Samen met flitsbezorgers Gorillas, Zapp en Flink werd de stad overspoeld met zogenoemde darkstores, magazijnen, en de bijkomende elektrische fietsen en scooters.

Door de aanwezigheid van de darkstores in woonwijken nam ook de overlast in de buurt flink toe. Verantwoordelijk wethouder Van Dantzig besloot daarom begin 2022 een stop door te voeren voor nieuwe darkstores, waarna er tegen bestaande stores een rechtszaak werd aangespannen. De wethouder kwam later nog met regelgeving dat darkstores alleen nog op industrieterreinen mogen.

Van de vier flitsbedrijven die de stad rijk was, blijft na het vertrek van Getir en Gorillas alleen nog Flink over. Het Britse Zapp vertrok twee jaar geleden al uit de stad.