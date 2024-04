Zorgen om dalende vaccinatiegraad: kans op Gooise mazelenuitbraak neemt toe

Het Rijksvaccinatieprogramma zorgt ervoor dat kinderen vaccinaties krijgen tegen infectieziekten, zoals bof, rode hond en mazelen. Daarnaast beschermen de prikken tegen nog zo'n 15 ernstige aandoeningen.

Toch laten steeds minder ouderen hun kinderen vaccineren, zo blijkt uit cijfers over afgelopen jaar. Dat heeft soms te maken met godsdienst, maar steeds vaker omdat ouders niet in het nut van de vaccinatie geloven. Landelijk zijn er daardoor in verschillende regio's mazelenuitbraken.

Zorgwekkend

De dalende trend is ook in 't Gooi te merken. De afgelopen vier jaar daalt het aantal vaccinaties al. En dat bereikt ondertussen een kritiek niveau.

Waar vier jaar gelden nog 93,4 procent van de Gooise bevolking gevaccineerd bleek te zijn, is dat percentage twee jaar later al gedaald naar 90,2 procent. Met dat cijfer steekt de regio nog altijd boven het landelijk gemiddelde uit maar ‘op onderdelen’ zijn we, voor bescherming tegen mazelen, onder de kritische grens van 95 procent gedaald. De kans op een uitbraak van mazelen neemt daardoor behoorlijk toe.

Blaricum minst gevaccineerd

Wat ook opvallend is, is dat er lokaal flinke verschillen zijn. Zo is Blaricum opmerkelijk genoeg de hekkensluiter als het gaat om vaccinaties voor onder meer mazelen: slechts 91,3 procent van de baby's heeft daar een prik tegen mazelen gehad. Het best presterend op dat gebied is Laren, waar het percentage zelfs boven de gewenste 95 procent ligt.

Ook de gemeente Huizen zou meer prikken mogen zetten, aangezien die de een-na-laatste plek bekleed met een dekkingsgraad van 91,7 procent. Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren zitten onder het gewenste percentage.