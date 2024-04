Politie op zoek naar fietsers uit video van asociale vrachtwagenchauffeur

Daarin is te zien hoe de vrouw valt en in de sloot belandt. "Ze is in het water gevallen!", schreeuwt de chauffeur vervolgens, terwijl hij zijn lachende gezicht filmt. Hij ontkent daarna meteen een aandeel te hebben in het ongeluk, omdat 'de vrouw zelf aan de verkeerde kant van de weg fietste.' "Ik heb het op film", roept hij daarna enthousiast.

Fietster krijgt geen boete

Of de vrachtwagenchauffeur zelf al is gevonden, wil de woordvoerder in verband met het lopende onderzoek nog niet zeggen. Ze benadrukt dat de fietser niet bang hoeft te zijn bekeurd te worden voor het fietsen aan de verkeerde kant van de weg.

"Daar hoeft ze absoluut niet bang voor te zijn. Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Het is niet handig dat ze daar fietst, maar wat die vrachtwagenchauffeur allemaal doet kan écht niet."