Meer dan duizend Hilversummers tegen uitbreiding betaald parkeren: "Waarom geen overleg?"

Naast het gebrek aan overleg, meent de initiatiefnemer dat de kosten van de parkeervergunning voor bewoners hoog zijn, ook vraagt hij zich af waarom de parkeervergunning niet voor heel Hilversum geldt.

"Omdat er op deze vragen geen duidelijkheid is en geen overleg is geweest, zijn wij tegen de uitbreiding van de parkeervergunning tot aan de buitenring", schrijft hij op de petitiepagina.

Hilversum maakte twee weken geleden bekend te gaan beginnen met het invoeren van betaald parkeren in de zogeheten binnenring.

Vanaf juli gaat het nieuwe parkeerregime gelden voor bewoners van Hilversum-Oost. Daarna volgen Sportpark en Hilversum-Zuid, de Oude Haven, de wijk rond het Raadhuis en als laatste is Hilversum-Noord aan de beurt. De uitbreiding moet volgend jaar zomer klaar zijn.

Leefbaar en bereikbaar

Dat de bewoners nu hun stem tegen de plannen laten horen, is opvallend. Volgens verantwoordelijk wethouder Bart Heller zijn het juist bewoners van de wijken zelf die hun buurtje leefbaar en bereikbaar willen houden. "Met de uitbreiding van het betaald parkeren dringen we de parkeeroverlast terug en zorgen we ervoor dat bewoners, die een parkeervergunning kunnen aanvragen, zelf in hun buurt kunnen parkeren", zegt hij.

Het plan om het betaald parkeren uit de breiden is ook niet nieuw. Dat is al jaren bekend. Hart voor Hilversum, VVD, CDA en GroenLinks tekenden dat voornemen twee jaar geleden al op in hun coalitieakkoord.

Wonen boven winkels

"Om de parkeerdruk te verlagen en wonen boven winkels mogelijk te maken, gaan we betaald parkeren tot aan de buitenring invoeren. De eventuele opbrengst investeren we opnieuw in de bereikbaarheid van Hilversum. Uitgangspunt is dat betaald parkeren geen verdienmodel is", stelt de coalitie.

Vervolgens is hier politiek ook op ingezet. Zo staat het betaald parkeren tot aan de buitenring ook in het toekomstbeeld van Hilversum. Vorig jaar zomer ging de gemeenteraad akkoord met het nieuwe parkeerbeleid, waar deze uitbreiding een wezenlijk onderdeel van was.