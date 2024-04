Zonnige dagen in de regio: woensdag warmste dag

De week is badend in het lentezonnetje van start gegaan. NH's weerman Jan Visser voorspelt een 'rustige dag', met een matige zuiderwind.

Hoewel een groot deel van de dag de zon volop blijft schijnen, voorspelt Visser later op de dag meer bewolking en misschien zelfs een spat regen.

Warme dagen

De temperatuur is een stukje gestegen: met 17 tot 18 graden lijkt het echt lente vandaag. Het is volgens de weerman 'de opmaat naar warmere temperaturen voor de komende dagen'.

Morgen is er iets minder zon, maar de temperatuur blijft hoog. In de regio kan het 20 tot 21 graden worden. Er waait dan een matige wind uit het zuidoosten. In de ochtend hangen er nog wat wolkenvelden boven de provincie, maar het blijft bijna overal droog.

Stevige regenbuien

Voor woensdag voorspelt Visser een nóg warmere dag. Dan kan het zo'n 22 tot 23 graden worden. Wel neemt later op de dag de kans op een onweersbui toe.

Na woensdag neemt de warmte af en donderdag is er kans op stevige regenbuien, inclusief onweer. Heel koud wordt het niet: de temperaturen blijven net iets onder de 20 graden steken.