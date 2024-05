Broers geven opbrengst insectenhotels weg aan geitenweide: "Zo ontzettend lief"

De omwonenden doen vijf keer per jaar een oproep voor donaties in het blaadje van de dorpsraad. Ook vraagt de dorpsraad ieder jaar een wijkbudget aan. "Ieder jaar is het weer spannend of we dat wel krijgen", vertelt Inge.

Maar een zekerheid hebben de beheerders: Daan en David komen altijd weer op de proppen met de opbrengst van hun creaties. Daarmee schenken ze vogels, egels, insecten én geiten een verblijf.

"Absoluut", reageert Inge op de vraag of zij er ook één heeft. "En we geven ze vaak cadeau."