A9 bij knooppunt Badhoevedorp nog hele middag dicht door ongeluk

Het gaat om een aanrijding tussen twee personenauto's, waarbij één auto op zijn kant en één auto op zijn kop is beland. Op foto's is te zien dat de auto's flinke schade opliepen. Ter assistentie werd een traumahelikopter ingezet. De politie kan op dit moment niet zeggen hoe het met de gewonden gaat.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Rijkswaterstaat verwachtte eerst rond 11:30 uur klaar te zijn, maar nu is duidelijk dat de weg in verband met het politieonderzoek nog de hele middag dicht blijft. Daarna kan het bergen van de auto's pas beginnen. Het verkeer dat vaststond rondom de plaats van het ongeluk is weggeleid.

Gevaarlijke situaties

NH-verslaggever Thijs-Jan van Aalst zag vanochtend ter plekke dat er gevaarlijke situaties ontstonden doordat auto's die de A9 al op waren gereden achteruitrijden om de A4 weer op te komen. Verkeer kan omrijden via de A4, A5, A10 en A2.