Bewoners Nieuwendijk in Amsterdam mogen afval straks niet voor de deur zetten

Op het moment wordt het vuilnis van de bewoners en ondernemers, die geen afspraken met de gemeente hebben voor het ophalen van afval, twee keer per week opgehaald. Dat is op dinsdag en vrijdagavond. Maar als het aan het bestuur van stadsdeel Centrum ligt komt daar begin mei verandering in.

Volgens het stadsdeel ligt er door de huidige vorm van het ophalen van het vuilnis regelmatig zwerfafval in de winkelstraat en daar zouden dan weer ratten op afkomen. Het bestuur wil dat de Nieuwendijk schoner wordt en schaft het ophalen daarom af. Bewoners moeten hun vuilnis dan weggooien in een van de ondergrondse containers op de Nieuwezijds Voorburgwal of de Prins Hendrikkade. Er staan twaalf restafvalcontainer op de Nieuwezijds Voorburgwal.

Over het plan van het stadsdeel kunnen bewoners nog wel hun mening geven. Na 8 mei bekijkt het stadsdeel die meningen en neemt daarna het definitieve besluit.