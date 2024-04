Unieke bevrijdingsjurkjes in Verzetsmuseum: "Sovjetvlag mocht niet"

De bevrijdingsfeesten waren een afsluiting van een zware en lastige tijd voor de familie. Janny en haar zusje wonen aan het eind van de oorlog al een jaar in bij hun tante. Hun vader en Joodse moeder zaten in het verzet en worden in mei 1944 opgepakt bij een inval thuis. Bovendien was er enorme honger.

"Er was maar een half smerig brood per week per persoon. Dat was echt niet te vreten en suikerbieten waren al helemaal een verschrikking", vertelt Janny.