Regillio Simons heeft geduld met FC Volendam, maar geen tijd: "Leren zonder punten"

Na de nederlaag blijft Volendam steken op de zeventiende plaats in de eredivisie. Ondanks dat de ploeg het hele seizoen al in de onderste regionen bivakkeert, blijft de teamspirit hoog. "Dat is gewoon keihard werken", zegt Simons, die een positieve benadering blijft hanteren. Toch is het nu wel alarmfase één voor Volendam. "Elke wedstrijd is alles of niets."