Instrumenten van tientallen muzieklegendes in vlammen op: "Alsof een museum is afgebrand"

"Het is bijna niet te bevatten, zoveel verloren geschiedenis." Verslagen loopt Jonny Smokes langs de zwartgeblakerde speakers en gesmolten keyboards. De brand van vrijdag heeft de hele eerste verdieping van het muziekverhuurbedrijf waar hij werkt totaal verwoest.

De brand begon bij de buren, op de begane grond. Maar bij Artist on the road is op de benedenverdieping relatief weinig brandschade. "De brand begon daar" - Smokes wijst naar de muur - "maar kwam daar niet doorheen. Het ging omhoog en is toen door het plafond heengegaan."

Muzieklegendes

Via het dak sloeg de brand over naar de eerste verdieping van het muziekverhuurbedrijf. "Daar hadden we allemaal spullen opgeslagen die in de loop der jaren door allemaal muziekgrootheden zijn gebruikt."

De lijst is lang, van hammondorgels tot tientallen vintage drumstellen in perfecte staat. "Er zaten spullen bij die door Eddy Van Halen en Steve Vai zijn gesigneerd." Smokes slaat zijn hand voor zijn gezicht. "Oh god - ik had de gitaar van Tito Jackson [van The Jackson 5, red.] boven liggen." De historische waarde doet minstens evenveel zeer als de zakelijke klap, zegt Smokes. "Het is een behoorlijk groot verlies."

