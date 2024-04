🔴 Liveblog: Sparta - FC Volendam hervat na de rust (0-0), AZ klopt NEC

36 minuten geleden

Tallon Griekspoor heeft de vierde ronde bereikt van het masterstoernooi in Madrid. De Nieuw-Venneper was met 6-4, 4-6 en 6-3 te sterk voor de Deen Holger Rune, de nummer twaalf van de wereld. Griekspoor, 25e volgens de ATP-ranking, had twee uur en twaalf minuten nodig om de zege binnen te slepen. "Ik serveerde de hele wedstrijd erg goed en kreeg veel kansen op zijn opslag", keek hij terug op zijn wedstrijd. "In de tweede set wist ik de breakpoints niet te benutten, maar ik bleef mijn ding doen en dat betaalde zich uit."

Het was de tweede zege van Griekspoor op Rune, na een eerdere overwinning twee jaar geleden in Hamburg. "We hebben sindsdien allebei stappen gezet, maar het zit wel in je achterhoofd dat je al eens hebt kunnen winnen van hem." Griekspoor speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Rus Andrej Roeblev, de nummer acht van de wereld, en Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje.