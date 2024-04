🔴 Liveblog: AZ op voorsprong tegen NEC (0-1), snelle achterstand Telstar in Eindhoven (1-0)

Welkom in onze liveblog op de dag na Koningsdag. Als je lekker wil uitbrakken op deze zondag, kan je het liveblog in de gaten houden voor het regionale sportnieuws. Zo komen AZ (tegen NEC) én Telstar (tegen FC Eindhoven) om 12.15 uur in actie. FC Volendam bezoekt Het Kasteel en speelt daar vanaf 14.30 uur. We zijn ook bij de handbalwedstrijd tussen Lions en HV Volendam. Dat en nog veel meer in onze liveblog!

Tips? Mail naar [email protected]