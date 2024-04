Hilversumse tunnel moest kleurenexplosie worden, maar resultaat valt tegen

Zoek de verschillen: links de tunnel in Zutphen, rechts de Hilversumse.

Met de beelden van de gekleurde Zutphense lichttunnel in het hoofd gingen vrijdag even voor 21.00 uur de nieuwe ledlampen in de Beatrixtunnel aan. Maar dat was toch een beetje een teleurstelling: in de verste verte leek dat niet op de Zutphense variant, waardoor Raoul van de Wetering zich jaren terug heeft laten inspireren.

"Ik zag die tunnel in Zutphen, die internationale faam heeft, en dacht: 'Holy shit, zo kunnen we de Beatrixtunnel ook verlichten'. Vier jaar terug heb ik een pitch geschreven en toen heeft Arno Scheepers later het idee, wat het eerste idee is van Hilversummers.nl, opgepakt", vertelde Van de Wetering.

Dat de 'kleurenexplosie' in Hilversum anders uitpakt, heeft wel wat redenen, vertelt wethouder Arno Scheepers. Zo mag het licht geen afleidende factor zijn voor automobilisten. Dat is de reden waarom het klinische witte licht is blijven hangen in het gedeelte waar de auto's rijden.

Geen boor

Daarnaast is het absoluut verboden om een boor in de Hilversumse tunnel te zetten. De opdracht om nieuwe verlichting aan te brengen, was daardoor 'ingewikkeld', aldus de bestuurder. De oplossing is uiteindelijk gevonden om kabelgoten boven de al bestaande verlichting te plaatsen.

Hilversum heeft nu een 'hippe Beatrixtunnel'. De gekleurde lampen moeten fietsers en voetgangers een warmer en sociaal veiliger gevoel geven. Lang niet iedereen voelt namelijk zich in de avond- of nachtelijke uren prettig in de tunnel.

Extra veel geel-blauw

Met de nieuwe verlichting, die Hilversum overigens 40.000 euro heeft gekost, kan de gemeente 'spelen'.

De lampen kunnen meebewegen met de tijd van het jaar. Zo kleurde de 86 jaar oude Beatrixtunnel vrijdag rood-wit-blauw in verband met Koningsdag. "Dit jaar doen we extra veel geel en blauw in verband met het 600-jarig bestaan van Hilversum", zei Scheepers.