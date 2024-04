Bijzondere oorlogsgeschiedenis uit dit Amsterdams huis in boek beschreven

In een hoekpand in de Jan Evertsenstraat blijkt zich een bijzonder verhaal uit de Tweede Wereldoorlog te hebben afgespeeld. Op nummer 55 woonde het gezin Fleer, waarvan vader Jan in opdracht van de Duitsers werkte, terwijl zijn zoon Jan junior in het verzet zat. Uiteindelijk werden ze allebei op 2 maart 1945 in de Achterhoek gefusilleerd door de Duitsers, samen met 44 andere mannen.