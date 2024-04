Pand gekraakt in buurt van Dam, kraker hangt met fakkel uit raam

Op het spandoek staat de tekst 'geen woning geen koning'. Op beelden die een omstander aan AT5 stuurde is te zien dat een van de krakers met een rode fakkel uit het raam van de woning hangt. Op dat moment staan er meerdere sympathisanten in de straat te applaudisseren en te juichen.

De politie laat weten van de kraakactie op de hoogte te zijn. Omdat het net gebeurd is, is het nog niet duidelijk of er actie ondernomen kan worden.