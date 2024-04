Groepen jongeren gaan confrontatie met elkaar aan op Bijlmerplein, ME aanwezig

Een buurtbewoner vertelt tegen AT5 dat ze grote groepen rennende jongeren zag. "Ik hoorde eerst iets van tien minuten veel gegil, ik denk van jongeren in de buurt... en niet veel later zag ik echt meer dan 50 achter mijn flat rennen."

Een woordvoerder van de politie zegt dat verschillende groepen jongeren de confrontatie met elkaar opzochten. "De ME is aanwezig om verdere escalatie te voorkomen." Hij benadrukt dat de ME geen charges heeft hoeven uit te voeren.

Er is niemand aangehouden.