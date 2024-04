Lokale beroemdheid Idefix steelt ook de show op Uithoornse vrijmarkt

Verslaggever Celine Sulsters ging deze Koningsdag met Idefix op pad. Meteen blijkt dat zijn aanwezigheid goed is voor de verkoop op de Kwakelse vrijmarkt. De prijs vliegt natuurlijk omhoog als Idefix even in het houten karretje, dat je probeert te verkopen, gaat zitten. Alsof het de gouden koets is, steekt hij zijn neus statig in de wind.

"Als ik zeg dat we een foto gaan maken, gaat hij altijd meteen netjes klaarzitten", vertelt baasje Martin Dekker. Hij plaatst sinds twee jaar foto's van zijn bijzondere viervoeter in de Facebook-groep 'Je bent Uithoornaar als' en op X.

