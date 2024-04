Damiate Marching Band gooit op Koningsdag noodgedwongen roer om en gaat op losse toer

Martijn Brants is vanaf zijn tiende muzikant bij de Damiate. En het voelt een beetje anders dan anders, dat casual jack, grijze jeans en witte sneakers. Vorige week nog bij het Bloemencorso traden voor het laatst op ouderwetse wijze op. "Strak in de houding, strak in het pak, hoed met een grote veer. Niet lachen en niet praten, want je bent serieus bezig."

Primeur op Koningsdag

Het liefst zouden hij en en de andere slagwerkers en blazers nog wel zo door zijn gegaan. Maar ze zijn nog maar met 22, waar voorheen ruim 80 man door de straten marcheerden bij evenementen. En dus gaan ze nu voor Damiate 2.0, onder de naam Street Sounds.

Op deze Koningsdag is de primeur. 's Ochtends eerst even op 'vreemd' terrein in Ouderkerk aan de Amstel, maar rond het middaguur voor het thuispubliek op de vrijmarkt op het Oranjeplein. Want daar zijn ze al jaren een welkome gast.

Tekst gaat verder onder de video.