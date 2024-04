"Long live the king!": ook onder reizigers Schiphol heerst vandaag een oranje-vibe

"We komen om een feestje te bouwen!", roepen een Kroatische moeder en dochter die speciaal in Nederland zijn voor deze dag. Ze vinden het een geweldige traditie en een goede aanleiding voor een feestje. Alleen de kleur oranje trekken ze in twijfel. "Het is niet onze kleur", lachen ze. Toch doen ze overtuigend mee met hun versieringen.

Feestje bouwen

Op het treinstation op Schiphol staan veel groepen jongeren die onderweg zijn naar feestjes in onze hoofdstad. Maar ook bij de aankomsthallen staan veel mensen met oranje attributen te wachten op hun geliefden. "Wij halen onze vrienden op die op wereldreis geweest", vertelt een man met een oranje pruik. "En gaan straks nog even de stad in met z’n allen."