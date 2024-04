Gewapend met een paraplu en een zeiltje zitten er toch tientallen Zaankanters op een plaidje in het Burgemeester In 't Veldpark in Zaandam. Dagen van tevoren werd al gevochten voor het beste plekje met stoepkrijt, ducttape en stiften. En dat terwijl de gemeente Zaanstad dit streng heeft verboden.