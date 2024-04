Terugblik op Koningsnacht: "Hier in Hoorn is het altijd feest!"

"Veel van mijn vrienden gingen dit jaar naar Amsterdam of Alkmaar, maar het was alsnog gezellig omdat je altijd wel bekenden tegenkomt", zegt een bezoeker op de Roode Steen. "Ik snap echt niet waarom zij naar een andere stad zijn gegaan, want hier in Hoorn is het altijd feest!"

Bij de drankkraam voor het Huis Verloren op het Kerkplein is het personeel druk bezig om iedereen te voorzien van een drankje. Dit jaar werken de aangesloten kroegen niet meer met muntjes zoals vorig jaar, maar kunnen mensen gewoon weer met de pin betalen.

Minder plastic op het plein

Wel maken de kroegen gebruik van een nieuw systeem om het vele plastic op de pleinen te voorkomen. "Voor 1,50 euro kan je een houten token kopen, die je kan inwisselen voor een plastic beker. Als je een volgend drankje koopt, lever je de beker weer in en krijg je een nieuwe. Heb je geen beker meer? Dan moet je betalen voor een nieuwe beker", vertelt een medewerker van d’Oude Waegh. Toch was er nog wel veel plastic op de Roode Steen te vinden.

Zowel het personeel van d’Oude Waegh als het Huis Verloren geven aan dat het 'ontieglijk druk' was bij hen. "Ik denk dat we een hele goede omzet gedraaid hebben vannacht. Het leek wel drukker dan vorig jaar", zegt een medewerker van d'Oude Waegh. "Er hing een ontzettend leuke sfeer en wij hebben eigenlijk geen incidenten gezien. Het was een leuk feest zo", meldt een medewerker van het Huis Verloren.

Ook vandaag wordt er, ondanks dat er soms een bui valt, drukte verwacht. Rond 12.00 uur zitten de terrassen alweer goed vol en mensen genieten van de muziek.