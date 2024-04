Activisten Extinction Rebellion lopen A10 Zuid op, snelweg opnieuw geblokkeerd

De demonstranten verzamelden zich even daarvoor op het grasveld ter hoogte van het voormalige ING-kantoor. Ze liepen rond 12.00 uur de helling die naar de snelweg leidt op. Niet lang daarna liepen ze de snelweg op.

De driehoek (gemeente, politie en justitie) heeft de demonstratie vooraf verboden. Via een bericht op X laat de gemeente weten dat er ingegrepen gaat worden. "Demonstranten hebben de A10 betreden voor een verboden demonstratie. De politie gaat zich voorbereiden om op te treden."

De activisten hebben al twee keer eerder de A10 Zuid geblokkeerd. Ze konden de snelweg op lopen nadat andere demonstranten in gehuurde auto's of op fietsen even verderop voor het eerst het verkeer blokkeerden. Een derde poging mislukte, omdat de politie toen de gehuurde auto's meteen in beslag kon nemen.

Later meer.